Xbox One: November-Update wurde veröffentlicht

Das November-Update für die Xbox One hat Microsoft offiziell veröffentlicht. Schrittweise wird es nun an die User ausgeliefert. Ist die Aktualisierung installiert, stehen zahlreiche neue Funktionen und Verbesserungen zur Verfügung.

So lassen sich etwa die Hintergrundbilder sowie die Hintergrundfarbe am Dashboard für jeden Account personalisiert festlegen. Die Bilder sollen im JPG- oder PNG-Format über einen USB-Stick in die Konsole eingespielt werden können.