Fujitsu vergibt 8 Stellen

Talentsuche

“Für uns ist es wichtig die besten Talente zu gewinnen. Top Mitarbeiter sind eines der wichtigsten Differenzierungsmerkmale gegenüber dem Mitbewerb und sichern den Erfolg von Fujitsu in Österreich”, ergänzt noch Gerhard Raffling, Director Sales und Marketing. Wer sich besonders anstrengt und hervorsticht, kann auch hoffen, dass es nicht nur beim Praktikum bleibt: “Unsere Praktikanten sehen wir als Mitarbeiter der Zukunft – den besten bieten wir die Möglichkeit zum direkten Berufseinstieg”, So Raffling weiter.

Die Stellen - Wir suchen

Fujitsu sucht für die Sommermonate 8 Praktikanten in folgenden Geschäftsbereichen:

- Angebotserstellung

- Sales

- Presales

- Marketing

- Projektmanagement

- Datenpflege

- Information Security

- Rezeption

Hierfür werden kommunikative Schüler (zB HTL/HAK) sowie Studenten gesucht, die bestmöglich über die jeweilige einschlägige Ausbildung verfügen, technikaffin sind und möglicherweise bereits erste Erfahrungen bei anderen Praktika/Werkstudententätigkeiten sammeln konnten. Freundlichkeit und Proaktivität sind ebenso Voraussetzung für die Stellen wie fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse.

Anzahl Stellen: 8

Verfügbare Monate: Juli/August/September (Dauer: jeweils 2 Monate)

Richtet sich an: Schüler (HTL/HAK) sowie Studenten

Bezahlung: obliegt jeder Firma individuell

Ort: Wien

-----------------------

Die Bewerbung

Ab sofort können sich Interessierte auf futurezone.at bis Ende April um die ausgeschriebenen Ferialjobs bewerben. Das Schreiben, in dem alle Informationen und Daten gesammelt sind, schicken Interessierte an ferialjobs@ futurezone.at. Das Subject bzw. der Betreff ist bitte wie folgt auszufüllen: NAME der Firma, bei der man sich bewirbt - NACHNAME VORNAME. Eine Bewerbung an A1 würde demnach im Betreff wie folgt lauten: A1 - MUSTERMANN MAX.

Die Bewerbung selbst hat ebenfalls einen technisch-kreativen Aspekt. Neben dem klassischen Lebenslauf müssen die Bewerber ihre Motivation auf eine von drei Social-Media-Arten ausdrücken:

- ein Video im YouTube-Stil oder

- ein Foto im Instagram-Stil oder

- einen kurzen Text im Twitter-Stil

Damit soll auf kreative Weise die Qualifizierung für den jeweiligen Ferialjob hervorgehoben werden. Die Bewerbungen werden von futurezone an die Firmen weitergeleitet, die sich dann bei den Bewerbern melden.

Weitere Tipps für die perfekte Bewerbung findet ihr hier.