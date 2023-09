Sogar die US Air Force weiß: Normal sein ist nicht normal

Die US Air Force hatte ein ernstes Problem: In den späten 1940er-Jahren kam es immer wieder zu folgenschweren Unfällen. Die Flugzeuge selbst wurden zwar technisch immer besser, aber sie wurden auch schneller und schwieriger zu steuern. Pilotenfehler konnten rasch zu einer Katastrophe führen.

Die große Entdeckung von Gilbert Daniels

Unter den Leuten, die damals diese Messungen durchführten und die Daten statistisch untersuchten, war auch der junge Anthropologe Gilbert Daniels. Mit Kampfflugzeugen hatte er eigentlich nichts zu tun, er interessierte sich eher für Gartenarbeit und Botanik. Aber er hatte Erfahrung mit biologischen Daten und stellte sich die wichtige Frage: Wie viele der Kampfpiloten kann man nun tatsächlich als „durchschnittlich“ bezeichnen?

Gilbert Daniels wählte 10 besonders wichtige Parameter aus. Als „durchschnittlich“ ließ er alle Werte durchgehen, die zu den mittleren 30 Prozent gehörten. So konnte er genau herausfinden, wie viele der über 4.000 Piloten bei all diesen 10 Parametern immer im durchschnittlichen Bereich lagen. Die Antwort war erstaunlich: Es war kein einziger. Den durchschnittlichen Piloten gibt es nicht.

Beim einen sind die Arme ungewöhnlich lang, beim anderen die Beine ungewöhnlich kurz, der eine hat einen großen Kopf, der andere schmale Hüften. Irgendetwas Außergewöhnliches findet sich immer. Bei jedem Parameter gibt es einen Normalbereich – aber bei all diesen Parametern normal zu sein, wäre höchst abnormal.

Für die US Air Force war das ein überraschendes, aber sehr wichtiges Ergebnis. Man erkannte: Wenn man das Flugzeugcockpit so konstruiert, dass es dem durchschnittlichen Piloten passt, dann passt es niemandem. So entschied man sich stattdessen für die Strategie, das Cockpit flexibel zu gestalten: Man braucht höhenverstellbare Sitze und anpassbare Geräte. Zum Glück hat sich diese Sichtweise letztlich auch in vielen anderen Bereichen durchgesetzt – vom verstellbaren Sicherheitsgurt im Auto bis zum anpassbaren Fahrradhelm.