US Air Force vergibt Auftrag für futuristischen Nurflügler-Jet

Das Konzept soll effizientere Bauweisen für Fracht- und Luftbetankungsflugzeuge erproben. Es hätte das Potenzial, mit einem größeren Ladevolumen schwerere Lasten zu tragen als traditionelle Flugzeuge. "Nurflügler haben das Potenzial, den Treibstoffverbrauch signifikant zu reduzieren und die globale Reichweite zu steigern", erklärt Frank Kendall , Secretary of US Air Force in einem Statement . Laut The Drive soll das Flugzeug 30 Prozent effizienter als ein Airbus A330 bzw. eine Boeing 767 sein.

Die US Air Force hat das Start-up JetZero mit dem Bau eines Nurflügler-Demonstrators beauftragt. Wie The Drive berichtet, soll der Jet mit der informellen Bezeichnung XBW-1 bis 2027 flugtüchtig sein.

Soldat*innen und Fracht schnell über lange Strecken zu transportieren, sei von großer Wichtigkeit, um die nationale Sicherheit zu garantieren, so Kendall. Dafür will das US-Verteidigungsministerium in den nächsten 4 Jahren 235 Millionen Dollar investieren. Weitere Finanzierung soll aus der Privatwirtschaft kommen.

Leiser und schwerer zu finden

JetZero arbeitet mit Northrop Grumman an der Umsetzung des Projekts. Ein Vorteil gegenüber traditionell gebauten Jets könnte auch die Art und Weise sein, wie Schallwellen gelenkt werden. Die Triebwerke sind nicht an den Seiten, sondern auf dem Heck des Rumpfes angebracht. Damit würden die Schallwellen nach oben, statt nach unten geleitet. Außerdem könnte das laut The Drive Auswirkungen darauf haben, wie das Flugzeug von Radargeräten registriert wird.

Das Konzept Z5 von JetZero soll auch für Passagierflugzeuge umgesetzt werden. Bis 2030 will das Start-up sein Blended-Wing-Design für den kommerziellen Einsatz fit machen. Dabei soll das Flugzeug 50 Prozent weniger Treibstoff als herkömmliche Flugzeuge brauchen, dabei aber 50 Prozent mehr Reichweite haben.