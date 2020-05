Die digitale Maschinisierung

Das Repetieren überlassen wir ihm: Wiederholungen (so scheint es jedenfalls auf den ersten Blick) sind die eigentliche Domäne des Computers. Niemand nudelt so klaglos immer neue millionen- und milliardenfache Wiederholungen winziger Befehle ab wie er. Aber der Mensch holt auf. So verbrachte der 37-jährige Taiwanese Hsu Tai-yang in der Stadt Tamsui nahe Taipei drei Monate am Stück in einem Internet-Cafe und erlitt dann durch eine Kombination aus Erschöpfung, Schlafmangel, Zigarettenqualm und Instant-Nudelsuppe einen Zusammenbruch. Der Inhaber des Internet-Cafes sagt über den Mann: „Er wollte nicht nach Hause gehen.”

Schon zuvor gab es ähnliche Meldungen. Ein 38-jähriger gewohnheitsmäßiger Computerspieler war, nachdem er in einem Internet-Cafe im südkoreanischen Ort Incheon westlich von Seoul zehn Tage und Nächte hindurch ununterbrochen gespielt hatte, tot vor dem Rechner zusammengebrochen. Ebenfalls in Südkorea war im August ein Spielsüchtiger in der Stadt Taegu nach einer 48 Stunden andauernden Online-Partie zu Tode gekommen.