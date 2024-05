"Tor zur Unterwelt" in Sibirien öffnet sich immer schneller

Weil der Permafrost-Boden auftaut, vergrößert sich der Batagaika-Krater in Russland immer mehr. Große Mengen Methan entweichen.

In den 1960er-Jahren hat sich im nordöstlichen Sibirien, in der russischen Republik Sacha, ein Loch in der Erde aufgetan, das bald als "Tor zur Unterwelt" bezeichnet wurde. Die offizielle Bezeichnung lautet Batagaika-Krater. Er entsteht durch das Auftauen von Permafrostboden im Zuge des Klimawandels. Eine neue Studie zeigt, wie schnell der Krater wächst.

Wachstum um durchschnittlich 12 Meter pro Jahr

Von oben betrachtet sieht das "Tor zur Unterwelt" aus wie eine riesige Kaulquappe. Der Krater ist ca. einen Kilometer lang und rund 100 Meter tief. Die Ränder des Kraters sacken nach und nach ab und stürzen in die Tiefe, wo sich eine dystopische Landschaft aus spitzen Erdhaufen gebildet hat, während ein Wasserlauf das auftauende Eis im Boden und einiges Erdmaterial in einen nahen Fluss abführt. Laut. der Studie dehnt sich der Krater auf diese Art im Schnitt um 12 Meter pro Jahr aus.

