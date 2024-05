Chinas mysteriöses Tarnkappen-Kriegsschiff sticht in See

15.05.2024

Die neue Korvette ist offenbar zu ihrer Jungfernfahrt aufgebrochen. Das neue Schiff wirft noch viele Fragen auf.

Ein neues chinesisches Kriegsschiff mit Stealth-Eigenschaften ist offenbar zu seiner Jungfernfahrt aufgebrochen. Am vergangenen Wochenende tauchten in sozialen Medien entsprechende Bilder auf. Weitere Details zur Fahrt, etwa die Route oder dergleichen, sind nicht bekannt. ➤ Mehr lesen: Neuer chinesischer Stealth Fighter? Rätselhaftes Flugzeug gesichtet Bei dem Schiff handelt es sich um eine Korvette, also um ein vergleichsweise kleines und schnelles Kriegsschiff. Korvetten sind größer als konventionelle Schnellboote, aber kleiner als typische Fregatten.

Optisch erinnert das Schiff laut einem Bericht bei The War Zone an Schwedens Visby-Klasse. Wie bei diesem ist die Kanone in einer gut sichtbaren Kuppel verborgen. Militärblogger schätzen die Länge des neuen Schiffes auf 97 Meter, damit wäre es etwas größer als die Visby-Klasse mit 72 Metern. Die Korvette ist ein weiterer Beleg für Chinas umfassende Fähigkeiten beim Bau militärischer Schiffe. Erst vor wenigen Wochen ist der neue Super-Flugzeugträger des Landes erstmals in See gestochen, nachdem er 2022 vom Stapel gelassen wurde. ➤ Mehr lesen: Chinas neuer Super-Flugzeugträger sticht erstmals in See

Frühere Bilder Die ersten Bilder der Stealth-Korvette sind im November 2023 aufgetaucht. Damals war es am Liaoning Shipyard zu sehen, wo es gebaut wurde. Satellitenbildern zufolge liefen die Konstruktionsarbeiten seit mindestens August 2023. Zusätzlich zum versteckten Hauptgeschütz am Bug ist auf diesen Fotos ein vertikales Startsystem zu erkennen. Zudem sieht es so aus, als könnten auf dem Flugdeck am Heck Helikopter und Drohnen landen.

© The War Zone / Chinese Internet

Um die Radarsignatur möglichst kleinzuhalten, sind auf dem Schiff möglichst Elemente vorhanden, die Radarwellen reflektieren. Glatte, nach innen geneigte Oberflächen sowie das weitestgehende Fehlen von großen Antennen tragen dazu bei. Optisch erinnert die Korvette damit auch an die Zerstörer der Zumwalt-Klasse aus den USA. Jene ist mit 190 Metern allerdings deutlich größer als das neue Schiff aus China.

Pläne unklar Was genau China mit dem neuen Stealth-Schiff vorhat, ist noch unklar. Andreas Rupprecht, ein langjähriger Beobachter des chinesischen Militärs, schreibt auf Twitter, dass es eine “umfassende Testplattform” sein könnte.