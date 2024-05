iOS 17.5 ist da: Diese Funktionen sind neu

Bislang wurde eine solche Warnung nur bei den hauseigenen AirTags gewährleistet. Nun wird auch vor Bluetooth-Trackern aus dem Android-Netzwerk gewarnt. Die Benachrichtigung am iPhone weist übrigens auch darauf hin, in welchem Netzwerk die Tracker beheimatet sind.

Zentrale Neuerung ist die Anti-Stalking-Funktion , die nun erstmals auch vor fremden Bluetooth-Tracker aus anderen Netzwerken warnt. Erkennt das iPhone, dass ein solcher Tracker permanent mit dabei ist, werden die Nutzer*innen davon in Kenntnis gesetzt.

Apple hat die neueste Version seines mobilen Betriebssystems zum Download bereitgestellt. Mit iOS 17.5 landen einige neue Features auf den iPhones, die in erster Linie die Sicherheit und App-Sideloading im Fokus haben.

App-Sideloading in der EU

Für iPhone-Nutzer*innen in der EU kommt eine weitere Möglichkeit hinzu, Apps auf den Apple-Handys zu installieren. Neben dem offiziellen App-Store und externen App-Stores können Anwendungen nun auch direkt aus dem Web heruntergeladen und installiert werden.

Wer die strengen Kriterien von Apple erfüllt, kann seine Apps künftig direkt als Download zur Verfügung stellen - unabhängig von irgendwelchen App-Stores. Derzeit gibt es noch keine solchen Sideloading-Apps, was sich in naher Zukunft allerdings ändern könnte.

Weitere Neuerungen

Außerdem hat Apple seine News-App überarbeitet und der Anwendung einen Offline-Modus verpasst. Die News-App ist allerdings weder in Österreich noch in Deutschland verfügbar. Mit iOS 17.5 kommt auch das neue Hintergrundbild "Pride Leuchten" auf die iPhones - "zu Ehren der Community und Kultur von LGBTQ+", wie es in der Beschreibung heißt.

Da mit iOS 17.5 auch mehrere kritische Sicherheitslücken gestopft werden, sollte man das Update recht rasch installieren. Dafür geht man in die iPhone-Einstellungen, anschließend auf "Allgemein" und weiter auf "Softwareupdate".