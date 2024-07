Nach Panne bei SpaceX: Startverbot für Falcon 9

Die FAA habe eine Untersuchung des Fehlstarts vom 11. Juli (Ortszeit) angeordnet, heißt es auf der Webseite der Behörde . In der Folge verzögern sich womöglich weitere Missionen um Monate. Geplant sind unter anderem Flüge für die US-Raumfahrtbehörde NASA und mit privaten Weltraum-Touristen.

Mit einer Wiederaufnahme von Flügen sei erst dann wieder zu rechnen, wenn die FAA "zu dem Schluss kommt, dass alle Systeme, Prozesse und Verfahren im Zusammenhang mit der Panne keine Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit darstellen", hieß es in der Mitteilung der Luftfahrtbehörde.

Rakete zerbrochen, Satelliten erreichen Orbit nicht

Die Rakete hatte kurz nach dem Start am Donnerstagabend (Ortszeit) Probleme bekommen und war auseinandergebrochen. Gescheitert sei der Versuch, die zweite Antriebsstufe der Falcon-9-Rakete zu zünden, hatte SpaceX-Chef Elon Musk beim Nachrichtendienst "X" mitgeteilt. Die Rakete hätte von der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien aus 20 Starlink-Internetsatelliten in ihre Umlaufbahn bringen sollen. Die Satelliten erreichten aber nicht die nötige Flughöhe.