Schadet die Sommerhitze dem E-Auto-Akku?

Grund dafür ist das Material in Batterien. Ist die Temperatur zu hoch, kommt es zu Zersetzungsreaktionen . Der Elektrolyt im Akku verdampft und wird dadurch nach und nach beschädigt, was nicht rückgängig gemacht werden kann. Dadurch nimmt die Leistung des Akkus ab.

Das ist aber nichts Neues und glücklicherweise gut erforscht. Deswegen haben sämtliche E-Autos eine entsprechende Batteriekühlung, erklärt Christian Klejna vom ÖAMTC der futurezone. Bei moderneren Fahrzeugen, die ab 2018 gebaut wurden, sei diese Kühlung so effizient, dass nur sehr geringe Mengen an Energie dafür in Anspruch genommen werden. So kommen hier etwa Wärmepumpen zum Einsatz, die den Akku auf einer idealen Temperatur halten.

Über 25 Grad wird die Ladeleistung beeinträchtigt

Diese ideale Temperatur liegt laut Klejna zwischen 15 und 25 Grad. Die meisten Hersteller geben an, dass ab 25 Grad eine Beeinträchtigung der Ladeleistung und damit eine längere Ladezeit zu erwarten ist (hier bei VW). Klejna erklärt aber, dass die Akku-Kühlung mittlerweile so gut funktioniert, dass sich die Außentemperatur nicht wirklich bemerkbar macht.