NIO demonstriert aktive Federung des ET9 auf skurrile Art

Das Auto kann sich von Schnee freischütteln, ein bißchen Fußball spielen und per Smartphone ein Kugellabyrinth lösen.

NIO stattet seine elektrische Limousine ET9 mit SkyRide aus. Laut dem chinesischen Hersteller ist das die weltweit erste, voll-integrierte hydraulische aktive Federung. Sie soll nicht nur für eine besonders ruhige Fahrt sorgen, sondern kann auch das Auto durchschütteln - was direkt über die Lagesensoren des Smartphones gesteuert wird.

In einem neuen Video demonstriert NIO (via CarNewsChina), wie flüssig sich die Steuerung der Federung vom Handy auf das Auto überträgt. So lässt sich der Ball eines auf dem Dach befestigten Kugellabyrinths nur durch die Bewegung des Wagens steuern.

➤ Mehr lesen: Chinesisches E-Auto ist Wohnzimmer, Camper und Kino zugleich