Mehr als die Hälfte der User sind verwirrt durch Emojis

Emojis sind aus Chats nicht mehr wegzudenken. 81 Prozent der Menschen in Deutschland versenden sie. Fast jeder 5. (19 Prozent) tut dies in jeder einzelnen Nachricht, 31 Prozent in der Mehrzahl und 24 Prozent in wenigen Nachrichten.

Das geht aus einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom unter mehr als 1.000 Befragten ab 16 Jahren hervor. Sie wurde anlässlich des World Emoji Days veröffentlicht, der am Mittwoch, 17. Juli, stattfindet.

