Nothing Ear und Ear (a) im Test: Müssen es die teuren In-Ears sein?

Neben Smartphones stellt das Start-up auch Kopfhörer her. Die neuesten Produkte sind die In-Ears Nothing Ear und Nothing Ear (a).

Die Nothing Ear und Nothing Ear (a) gibt es seit Anfang Mai in Österreich im Handel

Geht es nur nach dem Aussehen der Kopfhörer, kann man keine Vor- und Nachteile zwischen den einzelnen Versionen erkennen. Beide Kopfhörer gibt es in Schwarz und in Weiß, die Ear (a) gibt es in einer Limited Edition auch im ansprechenden Gelb .

Ist man also auf der Suche nach neuen In-Ear-Kopfhörern und findet man Gefallen an Nothings Designsprache, stellt sich die Frage: Welche Kopfhörer soll ich mir zulegen - die Nothing Ear oder die Nothing Ear (a)? Eine Kaufberatung .

Nach den Nothing Ear (1) und den Nothing Ear (2) kommen... Richtig, die Nothing Ear und das günstigere Modell Nothing Ear (a) . Das britische Tech-Start-up Nothing bricht zwar mit seiner Namenstradition, bleibt seinen Design-Prinzipien allerdings treu. Äußerlich sind die In-Ear-Kopfhörer kaum zu unterscheiden - sowohl von ihren Vorgängern, als auch zwischen Top- und Billig-Modell.

Auch beim Tragegefühl sind Nothing Ear und Nothing Ear (a) ident. Beide Kopfhörer liegen stabil in meinem Ohr, auch wenn ich nicht der Typ bin, der In-Ear-Kopfhörer ohne Ohrbügel kaufen würde. Zum Joggen eignet sich meiner Meinung nach keine der beiden Kopfhörer. Nach kurzer Zeit lockern sich die Geräte, sodass ich wieder nachdrücken muss. Für die Verwendung in der Wohnung, am Arbeitsplatz oder auch beim Spazierengehen reicht der Halt aus.

Einen großen, vielleicht sogar kaufentscheidenden Unterschied macht das Ladecase aus. Während man bei den Nothing Ear auf ein quadratisches Case setzt (52 Gramm), erhalten die Nothing Ear (a) nur ein abgespecktes Case des Typs " Pillendose " (40 Gramm). In beiden ist ein 500 mAh-Akku verbaut, die Verarbeitungsqualität ist bei den Ear (a) allerdings deutlich schlechter. Schüttelt man das Case etwa, klackert es hörbar. Beide Cases lassen sich per USB-C laden, das Nothing-Ear-Case hat zusätzlich die Möglichkeit, kabellos geladen zu werden.

Weder das Case der Nothing Ear (a) noch das der Nothing Ear lassen sich einhändig öffnen, bei den Nothing Ear (a) wird es allerdings auch zweihändig schwierig. Wer große Finger hat, tut sich schwer, mit einer Hand den schmalen unteren Teil des Cases festzuhalten, während die andere den Deckel anhebt. Das ist ein großes Manko der Nothing Ear (a), der Punkt geht eindeutig an die Nothing Ear.

Die Nothing-X-App bietet Einstellungsmöglichkeiten für beide Geräte, die Nothing Ear, die laut Nothing für audiophile Menschen konzipiert sind, lassen sich allerdings weitläufiger anpassen. Vor der ersten Nutzung lässt sich etwa ein personalisiertes Soundprofil erstellen. Dabei werden Töne in verschiedener Lautstärke und Höhe vorgespielt, die man unter “hörbar” und “Nicht hörbar” kategorisiert. Aufgrund dieser Daten passt die App den Equalizer an.

Wer damit nicht zufrieden ist, kann auch einzelne Frequenzen nach dem eigenen Geschmack anpassen. Wer sich damit nicht auseinandersetzen will, kann zwischen den 4 voreingestellten Equalizer-Modi “Balance”, “Mehr Bass”, “Mehr Höhen” und “Stimme” auswählen. Zudem gibt es die Extra-Option “Bass Enhance”, die den Bass nochmals in 5 Abstufungen verstärken lässt.

Die Nothing Ear (a) lassen sich ebenso personalisieren. Ein personalisiertes Soundprofil, frequenzbasierten Equalizer oder “Bass Enhancer” gibt es allerdings nicht. Stattdessen kann man nur zwischen den 4 voreingestellten Equalizer-Modi wählen, bzw. Bässe, Mitten und Höhen auf einer Skala von -6 bis +6 selbst einstellen. Hier kriegt man bei den Nothing Ear also einiges mehr geboten.

ANC

ANC-technisch darf man sich von beiden Kopfhörern keine Wunder erwarten. Die Geräuschunterdrückungsstufen sind unter hoch, mittel und niedrig aufgeteilt, ein adaptiver Modus wählt automatisch zwischen den Stufen aus - je nach Umgebungslärm. Alternativ kann man auch manuell eine Stufe auswählen.

➤ Mehr lesen: Wie funktionieren Noise-Cancelling-Kopfhörer?

Beide Kopfhörer sollen laut Nothing maximal 45db Geräuschunterdrückung aufweisen. Bei höchster Einstellung ist ein leichtes Rauschen zu hören, ein Gespräch in etwa 2 Metern Entfernung ist zwar abgedämpft, aber immer noch deutlich zu hören. Das Tippen auf der eigenen Tastatur wird deutlich leiser, aber nicht lautlos.

Bei tieferen Frequenzen funktioniert die Geräuschunterdrückung generell besser als bei höheren Frequenzen, Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen lassen sich meiner Meinung nach nicht ausmachen. Vielleicht ist das ANC bei den Nothing Ear ein wenig besser, die Kaufentscheidung sollte das allerdings nicht beeinflussen.

Ein Transparenz-Modus ist ebenfalls bei beiden Kopfhörern inkludiert, wobei man bei diesem ein deutliches Rauschen wahrnehmen kann.

Sound

Der vielleicht wichtigste Aspekt, der Sound, ist auch der am schwierigsten bewertbare. Geschmäcker sind bekanntlich verschieden, und das gilt auch bei Klängen. Laut Nothing sind die Ear speziell für audiophile Personen gedacht (ich bin keiner davon), die Ear (a) sollen die Gen Z ansprechen (da bin ich auch knapp vorbei). Gefühlt sind die Nothing Ear (a) von Haus aus bassbetonter als die Nothing Ear. Bei den Nothing Ear treten die Höhen allerdings in den Vordergrund und werden klarer wiedergegeben.

Das bedeutet allerdings nicht, dass es sich bei den Nothing Ear (a) um grässliche Kopfhörer handelt. Man gewöhnt sich schnell an das Soundprofil der Ear (a), die für einen Durchschnittshörer (so wie mich) vollkommen ausreichend sind. Das personalisierte Soundprofil der Nothing Ear macht für mich aber den Unterschied aus.