Huawei FreeBuds 5: Höchst ungewöhnliche Kopfhörer im Test

Die neuen Huawei-Kopfhörer haben ein besonders kurioses Design und kommen mit ANC und High-Res-Audio.

High-Res-Audio ist bei solchen Kopfhörern ziemlich sinnlos ist, wie sich bei dem Test herausgestellt hat.

Kabellose Bluetooth-Kopfhörer gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Manche kosten nur ein paar Dutzend Euro, manche gleich mehrere Hundert Euro und manche stechen mit einem höchst ungewöhnlichen Design aus der Masse hervor. Die Huawei FreeBuds 5 sehen ziemlich kurios aus, sind im mittleren Preisbereich angesiedelt und versuchen mit hochwertigen Spezifikationen zu überzeugen. Ich habe mir die eigenartigen Huawei-Kopfhörer näher angesehen.

Pro & Contra Toggle Infobox Pro Super Klangqualität

Auffälliges Design

Gute Geräuschunterdrückung Contra Ungewöhnliche Passform

Schwache Akkulaufzeit

High-Res-Audio nur schwer umzusetzen

Design und Passform Mit dem ungewöhnlichen Look der Huawei FreeBuds 5 zieht man ganz bestimmt einige Blicke auf sich. Das Design der Kopfhörer wirkt ein bisschen so, als würde etwas aus dem Ohr heraustropfen. Gleichzeitig erinnert die Passform ein wenig an eine 8 oder an das Unendlich-Symbol. Jedenfalls haben die Huawei FreeBuds 5 standardmäßig keine Silikon-Aufsätze und werden quasi in die Ohrmuschel gehängt – man spricht auch von Open-Fit. Wie gut die Teile passen, hängt wesentlich von der Beschaffenheit des Ohres ab - bei mir findet diese Art der Kopfhörer leider keinen allzu guten Halt.

Huawei FreeBuds 5 © Huawei

Gut gemeint, schlecht umgesetzt Und weil ich wohl nicht der Einzige bin, dem so ergeht, hat Huawei in Lieferumfang so genannte Ear-Tips draufgepackt. Das sind flexible Silikon-Socken für den oberen Teil der Earbuds. Ziel dieser Aufsätze ist, einen besseren Halt im Ohr zu erreichen, doch das gut gemeinte Unterfangen geht leider ziemlich in die Hose. Zum einen ist es extrem schwer, die Silikon-Socken korrekt anzubringen. Zum anderen vergrößert sich dadurch der Umfang der Earbuds wodurch sie bei mit nur noch schlechter einen entsprechenden Halt finden konnten. Eine Verbesserung bei der Passform war leider nicht zu erkennen. Auch wenn die FreeBuds 5 aufgrund ihrer ungewöhnlichen Passform besser in meiner Ohrmuschel halten als andere Open-Fit-Kopfhörer, habe ich auch bei den Huawei-Kopfhörern ständig das Gefühl, sie würden gleich herausfallen. Zum Sporteln können sie also nur verwendet werden, wenn sie bei jemanden wirklich gut ins Ohr passen.

Technische Spezifikationen Toggle Infobox Huawei FreeBuds 5 Farben: Silver Frost, Ceramic White

Gewicht: Earbud 5,4 Gramm / Lade-Case 45 Gramm

Mikrofone: 3 Stück pro Ohrhörer

Wandlergröße: 11 mm

Aktive Geräuschunterdrückung ANC: ja

Play-Time ANC off: 5 Stunden / mit Lade-Case 30 Stunden

Play-Time ANC on: 3,5 Stunden / mit Lade-Case 20 Stunden

Akku-Kapazität: Earbuds 42 mAh / Lade-Case 505 mAh

Übertragungsbereich: 16 Hz bis 40 kHz

Wasserschutz: gemäß IP54 gegen Wasser und Staub geschützt (nur Kopfhörer, nicht das Lade-Case)

Konnektivität: Bluetooth 5.2

Codecs: SBC, AAC, LC3, LDAC

Sonstiges: Gestensteuerung, 3-stufige ANC, High-Res-Audio, Lade-Case kann kabellos aufgeladen werden (Qi-Standard)

Preis: 159 Euro (UVP)

Die Huawei FreeBuds 5 mit den optionalen Silikon-Socken © Florian Christof

Klangqualität und Geräuschunterdrückung Von der Passform hängt auch wesentlich die Klangqualität und die Effektivität der aktiven Geräuschunterdrückung ANC ab. Wenn die Earbuds nur lose im Ohr hängen, leidet darunter auch die Audioqualität, weil die Töne auf dem Weg in den Gehörgang zum Teil verloren gehen. Auch die ANC tut sich in diesem Fall schwer, die Umgebungsgeräusche auszublenden, weil diese aufgrund der losen Passform an den Earbuds vorbei in den Gehörgang vordringen können. Wenn man Ohren hat, bei denen die FreeBuds 5 einen guten Halt finden, kann man sich über die Klangqualität nicht mehr beschweren. Alle Frequenzen sind deutlich und klar zu hören und werden nicht unbedingt von einem übermäßig betonten Bass überlagert. Hilfreich dabei ist natürlich der Equalizer, der über die dazugehörige App "Huawei AI Life" gesteuert werden kann. Die aktive Geräuschunterdrückung ist vielleicht nicht unbedingt die beste, die es auf dem Markt gibt, sie kann störenden Umgebungslärm aber allemal weitgehend ausblenden beziehungsweise spürbar reduzieren. Wie stark die ANC eingreifen soll, kann in der Smartphone-App in 3 Stufen eingestellt werden.

Huawei FreeBuds 5 © Huawei

Akkulaufzeit Die Akkulaufzeit der FreeBuds 5 ist leider nicht allzu berauschend. Man kann mit den Huawei-Kopfhörern zwar insgesamt 30 Stunden seine Musik hören, aber nur wenn man die ANC deaktiviert hat und die Earbuds zwischendurch immer wieder im Lade-Case auflädt. Will man das Zuggeräusch unterdrücken und aktiviert die Geräuschunterdrückung, kommt man mit einer Akkuladung nicht einmal von Wien nach Tirol - denn nach 3,5 Stunden bei aktiver ANC und ohne Lade-Case ist Schluss mit Musikhören. Auch wenn die FreeBuds 5 im Lade-Case ziemlich rasch wieder aufgeladen sind, können die Huawei-Kopfhörer bei der Akkulaufzeit mit der Konkurrenz nicht wirklich mithalten. So manche Kopfhörer bieten nämlich eine Laufzeit von gut 6 Stunden bei aktivierter ANC.

Huawei FreeBuds 5 © Huawei

Sinnloses High-Res-Audio Die FreeBuds 5 unterstützen eine Vielzahl an Codecs - auch High-Res-Audio-Codecs. Leider sind die allermeisten davon ziemlich sinnlos, weil es dafür kaum passende Abspielgeräte gibt. Nur die allerwenigsten Smartphones können Audio-Dateien mit dem hochauflösenden LDAC-Codec wiedergeben. Der ebenso hochauflösende Codec AptX HD, der auf deutlich mehr Smartphones verfügbar ist, wird leider nicht unterstützt.

Huawei FreeBuds 5 © Huawei