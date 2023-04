Sony stellt günstige In-Ear-Kopfhörer mit Noise Cancelling vor

Sony ist am Kopfhörermarkt vor allem für gutes Noise Cancelling bekannt - aber auch für hohe Preise. Mit den WF-C700N werden nun auch True Wireless In-Ear-Kopfhörer in einem günstigeren Preissegment angeboten.

Die neuen kabellosen Earbuds sollen, so Sony in einer Pressemitteilung, mit stabilem Halt und Tragekomfort punkten, mit nur 4,6 Gramm pro Ohrhörer. Mit Active Noise Cancelling (ANC) wird Umgebungslärm elektronisch herausfiltert. Der Ambient-Sound-Modus verstärkt hingegen Geräusche der Umgebung. So soll beispielsweise eine Durchsage am Bahnhof hörbar werden, ohne dass die Kopfhörer abgenommen werden müssen.