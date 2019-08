Die Hitze-Formel gibt es nicht

Aber – war das nicht genau das Ziel? Wenn ich in meiner Wohnung knusprig gebacken werde und im Hitzedelirium schon erwäge, mich mit Olivenöl einzupinseln, um die Röstaromen zu verfeinern, dann ist die Illusion von Kälte doch genau, was ich brauche! Das Thermometer ist mir ziemlich egal, wenn ich mich subjektiv besser fühle.

Und genau deshalb ist die simple Anwendung von Naturwissenschaft hier so schwierig: Was man bei Sommerhitze tun soll, hängt nicht nur von unzähligen Parametern ab, von der Luftfeuchtigkeit über die Wärmeleitfähigkeit der Fenster bis zur Aerodynamik des Stadtviertels, sondern auch von persönlichen Vorlieben, die man nicht ausrechnen kann: Der eine hasst Luftzug, der andere findet ihn angenehm. Der eine leidet unter feuchter Luft, der andere nicht. Der eine liebt offene Fenster, den anderen stört der Straßenlärm. Was man am liebsten mag, muss man selbst herausfinden. Dafür gibt es keine Formel. Welche Musik mir gefällt, lässt sich auch nicht in Zahlen fassen.

Wissenschaft ist erstaunlich mächtig. Man könnte natürlich mit viel Aufwand ein Wohnhaus am Computer simulieren und berechnen, welche Anti-Hitze-Strategie dort mit der größten Wahrscheinlichkeit das Wohlbefinden steigert. Ich kann aber auch einfach mal die Nase aus dem Fenster stecken und ausprobieren, wie sich das anfühlt.

Genau das ist die große Kunst: Wir sollten die Wissenschaft nutzen, wo es möglich ist. Aber dort, wo es nicht möglich ist, sollten wir unsere Bauchgefühle nicht künstlich mit Formeln legitimieren. Die Trennlinie zwischen diesen beiden Bereichen ist schwer zu sehen – aber genau das wird in Zukunft zu den wichtigsten Grundfähigkeiten gehören, die jeder lernen sollte.