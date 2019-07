Menschen sind toll

Besser als Bonobos

In unserer Intelligenz unterscheiden wir uns zwar gar nicht so sehr von unseren engen Verwandten, den Bonobos etwa. Aber offenbar haben wir genau durch diesen kleinen Intelligenzvorsprung eine wichtige Schwelle überschritten, die uns zu etwas ganz Neuem werden ließ: Wir können in großen Gruppen in völlig anderer Weise zusammenzuarbeiten als es den allerschlauesten Bonobos gelingt. Wir bilden komplexe Gesellschaften mit Millionen Menschen, in denen sich unterschiedliche Fähigkeiten, Spezialisierungen und Berufe entwickeln. So schaffen wir es, gemeinsam an atemberaubend großartigen Dingen zu arbeiten, die keiner von uns je alleine fertigbringen könnte.

Wir sind die ersten Lebewesen auf diesem Planeten, die Wissenschaft entwickelt haben und die Eigenschaften des Universums erforschen, weit über unsere natürlichen Wahrnehmungsmöglichkeiten hinaus. Man könnte sagen, wir, als Menschheit, sind die einzige Möglichkeit, die das Universum hat, über sich selbst nachzudenken. Darauf können wir alle gemeinsam stolz sein.

Die Menschheit ist keine Krankheit, sie ist die vielleicht faszinierendste Eigenschaft unseres Planeten. Wir sind schützenswert und sollten gut auf uns aufpassen. Allerdings sind wir alleine nicht überlebensfähig. Wenn wir den Fortbestand unserer großartigen Spezies sichern wollen, müssen wir ein ganzes globales Ökosystem bewahren. Anders geht es nicht.

Daher sollten wir nicht uns selbst aussterben lassen, um die Welt zu retten – wir sollten die Welt retten, um der Menschheit eine grandiose Zukunft zu sichern. Es wäre schon schade um uns.