Digitale Nachtsinfonie

Mieko ist eine zierliche Frau mit Dachssträhnen im Haar. In Tokio ist sie eine Berühmtheit, sie ist DJ Mieko. Ihre Spezialität ist die Art von modernster Musik, die aus der Nacht kommt. Etwas, das sie bisher nur vom Plattenteller und aus ihrer Phantasie kannte, breitet sich nun vor ihr in die Dunkelheit aus und liefert einen festen Rahmen gegen das Chaos der Nacht, den Rausch, die dämmrigen Konturen, das Getuschel. Mieko staunt. Wir ziehen von einem halbschattigen Club, in dem in Glasvitrinen außerirdische Lebewesen schwimmen, in den nächsten, in dem es klar und teuer ist. Ein Saal, der auf eckigen Säulen aus Licht steht, das pastellfarbige Leuchten so satt und abgerundet wie die Musik. Alles stemmt sich fröhlich gegen die Lautstärke. Laute Musik fordert lautes Vergnügen. Die Menschen fließen ineinander und die Nacht hört nicht auf.

Kein Zutritt für das Tagesbewusstsein

Während der Programmierer Intuition in der Ruhe der Nacht findet – ein Leuchtturmwärter über einem Meer aus Schlafenden – sucht Mieko jene größtmögliche Form gemeinsamer Ruhelosigkeit, die Musik, Tanz, Nachtleben heißt. Was in der Nacht geschieht – und wie es geschieht – in den von Licht wie von Pflanzen durchwachsenen, von Sounds durchwucherten, von Schatten und Schemen durcheilten Räumen, ähnelt den Regionen in unserem Inneren, in denen die blitzartige Einsicht auf ihre Beute lauert. Nachts wagt die Intuition, das scheue Tier, sich eher hervor als im Hellen. Lautstärke erfüllt die Funktion eines Türstehers: kein Zutritt für das Tagesbewusstsein. Körper bewegen sich in der Musik, wie in Wasser. Nun sind andere Lösungen gefragt – Auflösungen. Konturen verwischen, Körper streifen und drängeln aneinander vorbei. Altes löst sich, Neues öffnet sich.

Die Nacht ist immer zuerst da

In den Schöpfungsmythen der Völker ist die Nacht immer zuerst da, alles andere kommt danach. Die Neuzeit ist eine Geschichte der leuchtenden Städte, die seit dem Gaslicht und der Elektrifizierung den Sieg über die Dunkelheit davongetragen haben. Aber die Nacht ist da wie eh und je, nun ist sie transparent und digital. Das Licht treibt Stollen in die Nacht, in diesem Bergwerk baut man das Funkeln von Eingebungen ab, tiefer als sie bei Tag jemals sein könnten. Wenn man alle Regeln befolgt, alles Wissen eingesetzt und alle redliche Mühe auf eine Sache verwendet hat, ist nächtliche Intuition das, was noch fehlt, um sie zu etwas wirklich Neuem zu machen. Intuition ist ein Überraschungsangriff auf die Logik. Etwas überwältigend Schnelles, Flüchtiges, Produktives, das unlösbar scheinende Aufgaben in einem Augenblick bewältigt.