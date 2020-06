Freiheit statt Angst

Doch was ist die pauschale Speicherung unserer Kommunikationsdaten ohne Verdacht, wenn nicht ein Pendel in „die andere Richtung“? Der EuGH hat dieser anlasslosen Überwachung 2014 eine klare Abfuhr erteilt, das gesetzgeberische Ermessung bei Überwachungsmaßnahmen jeglicher Art wurde damit deutlich reduziert. Die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung wurde vor allem deshalb aufgehoben, weil sie eine Speicherung von personenbezogenen Daten vorsah, ohne dass es dabei auf konkrete Anhaltspunkte für die Verwicklung der Betroffenen in terroristische Akte oder schwere Straftaten ankam, sagt ein juristisches Gutachten.

Trotzdem versuchen sie es wieder auf diese Art und Weise. Ein neuer Vorschlag muss her, fordern die EU-Innenminister von der Kommission. Bald ist es soweit, verspricht Brüssel. Ich frage mich: Wie viele Terroranschläge konnten mit derartigen Maßnahmen vorhergesehen werden? In Paris sind die Sicherheitsgesetze bereits äußerst scharf. Dort gibt es die Vorratsdatenspeicherung seit 2006, ebenso wie eine flächendeckende Videoüberwachung. Verhindert werden konnte der jüngste Anschlag trotz des Sammeln all jener Telefondaten, die jetzt ausgewertet werden, damit dennoch nicht.