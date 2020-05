Beziehungsstatus: Gefällt mir

Der Beginn meiner Facebook-Freundschaft war bezeichnend. Ein Freund aus Frankreich, mit dem ich in England studiert hatte, fügte mich Ende Juni 2007 zu der Plattform hinzu. Zwei Monate später – der besagte Freund hatte seinen Account ironischerweiser bereits wieder gelöscht – trat ich bei, etwa die Hälfte meiner zwei Dutzend Kontakte damals waren Bekannte und Freunde aus anderen europäischen Ländern und den USA. Auch heute noch empfinde ich es als großen Segen, mit diesen Menschen über Facebook unkompliziert in Kontakt bleiben und an deren Leben teilhaben zu können.

Andererseits: Will ich auf Facebook lesen, wessen Katze gerade Brechreiz hat oder mich mit Befindlichkeiten von Personen auseinandersetzen, die ihre Egomanie unbedingt mit der Welt teilen wollen? Sicher nicht jeden Tag. Und es passiert auch nicht jeden Tag. Das mag an meiner restriktiven Facebook-Freundschaftspolitik liegen. Die Anzahl der Kontakte ist mit knapp über 300 immer noch einigermaßen überschaubar. Hinzugefügt werden zudem nur Personen, zu denen ich eine persönliche Bindung aufgebaut habe. Menschen, die mir mit ihren Beiträgen völlig auf den Geist gehen, schalte ich in der Timeline einfach stumm.