Schwarze Löcher: Hör auf, meine Raumzeit zu verbiegen!

In der Relativitätstheorie spielen schwarze Löcher eine wichtige Rolle. Einstein erklärte Gravitation durch die Krümmung des Raumes: Eine schwere Masse, etwa die Sonne, verbiegt Raum und Zeit. Weil unsere menschliche Alltagserfahrung nur für drei Dimensionen ausreicht, können wir uns keine verbogene vierdimensionale Raumzeit vorstellen, aber wir kennen verbogene zweidimensionale Flächen, und das ist zumindest ein bisschen ähnlich:

Wenn man eine schwere Kugel auf ein Gummituch legt, dann entsteht eine tiefe Delle. Eine kleinere Kugel, die über dieses Gummituch rollt, bewegt sich deshalb nicht mehr auf einer geraden Linie, sie wird etwas abgelenkt. In der Delle kann man die leichte Kugel sogar rund um die schwere Kugel im Kreis rollen lassen – das entspricht der Planetenbewegung um die Sonne in einer gekrümmten Raumzeit.

Jedes massive Objekt übt auf jedes andere eine Gravitations-Anziehung aus, also krümmt auch jedes Objekt die Raumzeit ein bisschen. Ja, auch Sie tun das. Ein schwarzes Loch allerdings verbiegt die Raumzeit unendlich stark, man müsste sich also ein Gummituch vorstellen, das an einer Stelle unendlich tief nach unten gezogen wird – spätestens hier funktioniert der Gummituch-Vergleich also nicht mehr so recht.

Vielleicht ähneln schwarze Löcher eher dem Budgetloch: Das scheint auch alle Bereiche des öffentlichen Lebens gehörig zu verbiegen, sodass nichts mehr eine gerade Bahn beschreibt, einiges verschluckt wird und nichts davon mehr zurückkehrt – aber das ist eine andere Geschichte.