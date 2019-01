Tastenlose Smartphones sind für Masochisten

Für Meizu und Vivo mag daher das Entfernen dieser Interfaces die Verwirklichung des Smartphones der Zukunft sein, für mich ist es aber vielmehr Folter im Alltag. Bluetooth soll den seit fast 40 Jahren zuverlässig funktionierenden Klinkenstecker ersetzen? Gerne, aber nur wenn die Verbindung zuverlässig, ohne spürbare Verzögerung und mit leistbaren Kopfhörern möglich ist. Drahtloses Laden? Wozu sollte ich mit mageren fünf Watt laden, wenn manche Schnelllade-Technologien bis zu 29 Watt liefern können? Statt SIM-Karte nur mehr mit eSIM unterwegs? In ein paar Jahren sicher nett, aber derzeit schränkt das meine Auswahl an verfügbaren Mobilfunkern massiv ein.

Tastenlosen Smartphones gehört die Zukunft, aber nicht die Gegenwart

Masochisten mögen sich über die Einschränkungen freuen, Otto Normalverbraucher wird aber wohl nur im Minutentakt fluchen. Der Weg zur Zero UI – eine Zukunft, in der wir mit Technologie interagieren wie mit unseren Mitmenschen – lässt sich nicht so einfach abkürzen. Denn all die von Meizu und Vivo verwendeten Technologien haben ihre Daseinsberechtigung, brauchen aber noch eine Weile, um sich ausreichend zu etablieren.