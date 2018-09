Apple stellt drei neue iPhones ohne Home-Button vor

iPhone Xr

Als drittes Smartphone hat Apple das iPhone Xr präsentiert. Für Apple-Verhältnisse gilt es als Einsteigermodell und ist mit einem Preis ab 749 Dollar wesentlich günstiger als das Xs beziehungsweise das Xs Max.

Auch das günstige iPhone-Modell kommt im rahmenlosen iPhone-X-Look und wird per Face-ID-Gesichtserkennung entsperrt. Einen Home-Button samt Fingerabdrucksensor sucht man auch beim Xr vergeblich.

Anders als bei den hochpreisigeren Modellen setzt Apple beim Xr auf ein LC-Display mit der Auflösung von 1792x828 Pixeln. Als Speichergrößen stehen 64 GB, 128 GB und 256 GB zur Auswahl. Bei der kleineren Variante kommt ein A11-Chip zum Einsatz, bei der größeren Variante mit 256 GB Speicherplatz ist ein A12-Chip verbaut. Der Akku soll eineinhalb Stunden länger durchhalten als der Akku des iPhone 8 Plus.

Im Gegensatz zu den beiden anderen Modellen verfügt das iPhone Xr über eine Single-Kamera mit der Auflösung von 12 Megapixeln. Die Blendenzahl wird mit f/1.8 angegeben.

Es ist in den Schwarz, Weiß, Rot, Gelb, Coral und blau Blau erhältlich. Der Preis beginnt bei 849 Dollar. Das iPhone Xr kommt am 27. Oktober in Österreich in den Handel.