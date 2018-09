Apple Watch in neuem Design vorgestellt

Apple Watch als Notfalls-Device

Die Apple Watch Series 4 kann erkennen, wenn ein Nutzer hinfällt. Somit kann die Uhr auch als Notfall-Device genutzt werden. Dies ermöglicht, dass nun automatische Notfall-Benachrichtigungen versendet werden können, wenn ein Nutzer fällt. Auch ein automatischer Notruf ist möglich.

EKG-Funktion

Auf der Rückseite wurde ein elektrischer Sensor hinzugefügt, der vor allem Herzfunktionen aufzeichnen kann. So kann die Apple Watch nun eine niedrige Herzfrequenz sowie den Herzrhythmus erkennen und gegebenenfalls entsprechend Benachrichtigungen versenden, wenn Unregelmäßigkeiten erkannt werden.

Darüber hinaus kann die Apple Watch nun auch ein EKG seiner Nutzer erstellen. Mit der EKG-Funktion sei es nun möglich Herzkrankheiten zu diagnostizieren, hieß es bei der Präsentation. Die Diagnosen und aufgezeichneten Herzdaten der Apple Watch werden in der Health-App am iPhone verschlüsselt gespeichert und können mit Ärzten geteilt werden. Die sensiblen Daten werden außerdem auf dem Device und in der Cloud verschlüsselt gespeichert.

Die neuen Gesundheitsfunktionen der Apple Watch sollen Herzkrankheiten frühzeitig erkennen und die Nutzer auf mögliche Unregelmäßigkeiten aufmerksam machen, hießt es bei der Vorstellung.

Preise und Verfügbarkeit

Die Preise der Apple Watch Series 3 werden gesenkt. Die Armbänder von früheren Apple-Watch-Generationen können auch auf der Series 4 verwendet werden.

Der Preis der Apple Watch Series 4 startet bei 399 Dollar. Mit Mobilfunkfunktionen beginnt der Preis bei 499 Dollar. In Österreich wird die LTE-Version nicht zum Marktstart verfügbar sein.

Die neue Apple-Uhr ist ab 21. September in den Farben Silber, Gold und Space Grey verfügbar. Das Betriebssystem Watch OS 5 kommt am 17. September.