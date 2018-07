Urheberrecht: Das Problem sind nicht nur Upload-Filter

Das EU-Parlament hat am Donnerstag überraschend gegen einen Richtlinienentwurf zur Reform des Urheberrechts gestimmt. Und das ist gut so. Denn in dem Entwurf sind mit den geplanten "Upload-Filtern" Maßnahmen enthalten, die das Potenzial haben, die letzten Reste eines freien und offenen Internets zu beseitigen.

Abenteuerliche Annahmen

Auch das vom deutschen Berichterstatter Axel Voss vor der Abstimmung proklamierte Ziel, "die Ausbeutung europäischer Künstler durch Google und Facebook zu beenden", wäre mit der Richtlinie wohl kaum erreicht worden. Wahrscheinlich hätten Google und Facebook, die längst solche Filtermaßnahmen einsetzen, sogar davon profitiert, weil kleine Plattformen und Start-ups davon abgeschreckt werden. Die Annahme, dass Künstler durch Upload-Filter mit ihren Inhalten mehr Geld verdient hätten, ist höflich ausgedrückt abenteuerlich.

Auch das in dem Entwurf enthaltene Leistungsschutzrecht, wird wohl wenig an der Dominanz der US-Konzerne ändern. Wahrscheinlich bewirkt es genau gar nichts, im schlimmsten Fall wird die Medienvielfalt darunter leiden. Mehr Geld für ihre Inhalte werden die Verlage deshalb sicher nicht bekommen.