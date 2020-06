Als HTC Fan Fotograf zum Spiel RB Salzburg vs. Astra Giurgiu

Als HTC-Fan-Fotograf darf der Gewinner das Spiel "RB Salzburg vs. Astra Giurgiu" live von VIP-Plätzen aus miterleben. Er wird vor Ort durch Mitarbeiter von HTC durch den Abend begleitet und erhält dort auch ein HTC One (M8) mit dem er vor Spielbeginn an den Spielfeldrand und das Match so hautnah miterleben darf. Die Fotos werden bei HTC veröffentlicht.

Eckdaten zum Spiel: "RB Salzburg vs. Astra Giurgiu"

Wann? 11.12.2014, 19 Uhr

Wo? Red Bull Arena Salzburg