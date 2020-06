Erdbeben, Godzilla & WLAN

Nach 11 langen Stunden im Flugzeug lande ich in Tokio. Um 7:20 Ortszeit. Am Morgen. Als weltgewandter futurezone-Redakteur logge ich mich natürlich sofort ins Gratis-WLAN am Flughafen ein, um den besten Weg zu meinem Hotel zu erkunden. Nach einer 80-minütigen Busfahrt für 3.000 Yen erklärt mir der nette Herr an der Rezeption aber, dass ich leider in der falschen Herberge gelandet bin (später erfahre ich auch noch, dass eine Zugfahrt vom Flughafen deutlich günstiger und schneller gewesen wäre). Es gibt offensichtlich weit mehr als nur ein Park-Hotel in Tokio. Obwohl ich zu diesem Zeitpunkt seit gefühlten 30 Stunden nicht mehr geschlafen habe, beschließe ich, den Rat und die auf japanisch notierte Adresse des richtigen Hotels, die mir der nette Rezeptionist gegeben hat, zu ignorieren und keine 15-minütige Taxifahrt auf mich zu nehmen. Ich glaube weiter an meine Weltgewandtheit - und Japans-Hightech-Infrastruktur.

Da es in Tokio anscheinend fast überall Möglichkeiten gibt, sich in freie WLAN-Netze einzuwählen, suche ich nach der schnellsten öffentlichen Verbindung zu einem Ort namens Shiodome, wo sich mein Hotel befinden sollte. Die nächste passende U-Bahn-Station ist zu Fuß zehn Minuten entfernt. Ich mache mich also mit Rucksack und Reisetasche auf den Weg. Zu diesem Zeitpunkt regnet es übrigens schon seit geraumer Zeit. Aber wenigstens ist es warm, ich muss also nicht frieren. Der Navigationsdienst eines bekannten Anbieters bringt mich dann auch tatsächlich sicher zur passenden U-Bahn-Station. Ich frohlocke, kaufe mir ein Ticket und sehe mich schon in der Hoteldusche, die ich mittlerweile dringend nötig hätte, als ich bemerke, dass die Monitore um mich herum mit Warnzeichen übersät sind. Es kommt derzeit zu Verspätungen - wegen Erdbeben. Die Tokioter scheinen das überhaupt nicht wahrzunehmen. Ich beschließe, ebenfalls cool zu tun und warte die paar Minuten, bis der nächste Zug einfährt (Später lerne ich, dass es sich um einen Erdstoß der Stufe 5 auf der Richter-Skala gehandelt hat).