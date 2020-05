fuzo sucht den Super-Urwald

Im April ist die futurezone in das neue KURIER-Gebäude in Heiligenstadt eingezogen, im Oktober erfolgt nun endlich die zentral geregelte Begrünungskonzept-Umsetzung. Die futurezone erhält dadurch die ihr zugewiesenen Pflanzen. Mit großer Freude wurden ein Bonsai und eine Bismarckpalme in Empfang genommen. Der Bonsai hat einen schön gedrehten Stamm und ist gar nicht so klein. Die Bismarckpalme ist noch größer und könnte in Zukunft sogar gigantisch werden, wenn man der Google-Bildersuche Glauben schenkt.