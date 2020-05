Süß an der Schmerzgrenze

Aber zurück zu Furby neu neu. Mittlerweile traditionell als Furby-Flüsterin bekannt, habe ich mich natürlich auch des Neuzuwachses sofort angenommen. So darf Furby, der jetzt anscheinend auch Eier legen kann - ausführlicher Test steht noch an - auf meinem Schreibtisch sitzen und bei der Arbeit helfen. Besonderes Talent zeigt das Ding, dem ich bereits seinen eigenen Namen beibringen konnte (Wah-Booh), darin, andere Kollegen für Fehler und Fehltritte zu bestrafen. Das geht ganz einfach: Ich drohe bei jeder Gelegenheit, Furby aufzuwecken - denn wenig überraschend zerrt auch die Neuausgabe schwer an den Nerven (natürlich nicht an meinen).