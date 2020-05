Der Zelda Gewinner: Hyrule Lemmings Metroid Tetris Kart

Zum Release von Zelda Hyrule Warriors hat die futurezone einen Wettbewerb ausgerufen, bei dem Leser Szenen aus Zelda nachstellen oder sich als Ihre Lieblingscharaktere verkleiden konnten, aber auch Fan-Arts waren gefragt. Aus allen Einreichungen haben wir nun die kreativste ermittelt:

"Um an eurem Hyrule Warriors-Gewinnspiel teilzunehmen, habe ich mich in Nintendos Firmennetzwerk gehackt, und dabei exklusive Infos zu deren nächsten Spielehit entdeckt. Nachdem Hyrule Warriors ja ziemlich gut anzukommen scheint, hat sich Nintendo wohl vorgenommen in Zukunft verstärkt auf solche Crossover-Games zu setzen. Der Nachfolger heißt " Hyrule Lemmings Metroid Tetris Kart" und erscheint am nächsten ersten April exklusiv für das altehrwürdige NES. Anbei poste ich schon mal den ersten Screenshot. Ich freu mich drauf! :D", schreibt Gerald L. und sichert sich damit die Sonder-Edition von Zelda Hyrule Warriors für die Wii U.