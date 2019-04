Die futurezone benachrichtigt euch, wenn etwas passiert

Alternativ könnt ihr die Benachrichtigungen aber auch in den Browser-Einstellungen deaktivieren. In Chrome klickt ihr beispielsweise auf das Schloss in der URL-Leiste und könnt einer Webseite individuell Berechtigungen entziehen, unter anderem auch jene für Benachrichtigungen. Auch in Firefox funktioniert die Verwaltung der Berechtigungen ähnlich.