Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins, das LG G3 (zur Verfügung gestellt von Ingram Micro) geht an Georg H. (sifla), Platz zwei, der 70-Euro-Gutschein von Woodero geht an Ronald O. ( oron), der 3. Platz, die "Matsch oder Tablet"-Bücher gehen an Sebastian G. (Sebbo), Michael W. (wolve), Simone P. (Yellowsky), Irene L. (alpinkatze2) und Alfred T. (matou).

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Am kommenden Wochenende geht es mit dem nächsten Quiz weiter.

Die korrekten Antworten:

Wie viel Geld will das Projekt Silva für eine Schatzsuche in den Rocky Mountains sammeln?

15.000 Euro

Worauf verzichtet das neue Emporia-Smartphone?

20-Megapixelkamera

Wie viele neue Kunden konnte Drei im Jahr 2014 dazu gewinnen?

174.000

Für wie viele Jahre erhielt Edward Snowden im vergangenen Sommer eine Aufenthaltsgenehmigung in Russland?

3 Jahre

Die Crowdfunding-Plattform wemakeit stammt ursprünglich aus welchem Land?

Schweiz

Volvo will in diesem Jahr einen Test mit 1000 vernetzten Autos über die Bühne bringen. In welchen Ländern sind schon Fahrzeuge unterwegs?

Schweden und Norwegen

Wie viel Stück konnte Sony bislang von seiner Playstation 4 verkaufen?

20,2 Millionen

Welche der folgenden Personen ist beim zweiten Speedinvest-Fonds für Start-ups mit an Bord?

Eva Dichand

Worauf greift Samsung bei seiner Alarmanlage im Samsung Smart Home zurück?

Hundegebell

Uber hat einen Anbieter von Kartenmaterial für Navigation übernommen. Wie heißt die Firma?

deCarta

