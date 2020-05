Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins, das Alpentab Sepp geht an Michael B. (machspeed), Platz zwei, die LifeProof Schutzhülle für das iPhone 5/5s geht an Anton L. (gfreeman), der 3. Platz, die Goodies für "Der 7bte Zwerg", den neuen Film von Universal Pictures gehen an Andreas B. (bios).

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Am kommenden Wochenende geht es mit dem nächsten Quiz weiter. Der Hauptpreis wird am Freitag bekanntgegeben.

Die korrekten Antworten:

Wie heißt die Funktion, die Apple in seiner virtuellen Tastatur ab iOS 8 integriert?

QuickType

Der erste kollaborative Facebook-Roman der Welt, Zwirbler, sammelt Geld um gedruckt zu werden. Worauf soll das Werk gedruckt werden?

Klopapier

Welches österreichische Gericht hat - noch nicht rechtskräftig - entschieden, dass ein Internetanschluss nicht für eine GIS-Pflicht ausreicht?

Bundesverwaltungsgericht

Welche österreichische Stadt führt das von Forschern erstellte Ranking für digitale Offenheit an?

Linz

Wie viele Minuten beträgt die durchschnittliche Fernsehnutzung in Österreich pro Person täglich?

168

In welchem Gebäude in Wien soll die NSA, wie vor kurzem bekannt wurde, eine Abhörstation betreiben?

IZD-Tower

In welchem Schweizer Ort steht der Prototyp eines neuartigen Solarkraftwerkes, das Sonnenlicht 2000-fach konzentriert?

Biasca

Seit wann sinkt der Umsatz der heimischen Mobilfunkbranche laut Drei-Chef Jan Trionow kontinuierlich?

2006

Wie heißt die diese Woche entdeckte, extrem gefährliche Sicherheitslücke, die Linux- und Mac-OS-X-Systeme betrifft?

Bashbleed

Welche drei Parteien haben am Mittwochabend einen Initiativantrag zur gesetzlichen Festschreibung der Buchpreisbindung im Parlament eingebracht?

SPÖ, ÖVP und FPÖ