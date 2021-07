Disney Art Academy: Games im Quiz gewinnen

In Disney Art Academy lassen sich Disney- und Pixar-Figuren auf die unterschiedlichste Art und Weise malen oder zeichnen. Ausgestattet mit neun verschiedenen Malutensilien wie Pastellkreide, Pinsel oder Markierstift, kannst du den Künstler in dir entdecken. Die Lektionen sind von den Comics und Zeichentrickfilmen aus der Feder von Walt Disney inspiriert. In jeder Lektion lernst du Schritt für Schritt, wie du eine bestimmte Figur zeichnest. Aus Linien und Konturen entsteht allmählich das Bild eines vertrauten Helden. Wer zwischendurch ein Päuschen benötigt, unterbricht die Lektion ganz einfach jederzeit, speichert sie ab und macht später an der gleichen Stelle weiter.