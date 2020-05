„Es ist kompliziert – Das Leben der Teenager in sozialen Netzwerken“ gewinnen

Für Jugendliche sind Onlineplattformen wie Facebook, Twitter und Co. zu völlig normalen Bestandteilen ihres Lebens geworden. Sie wurden quasi mit einem Handy in der Hand geboren, denn ein Großteil ihres Lebens findet in sozialen Netzwerken statt. Die Online-Teilnahme ist demnach mittlerweile nicht mehr exzentrisch, sondern ganz normal und wird von Freunden, Mitschülern unter anderem sogar erwartet.

Doch wie haben soziale Medien und andere Technologien das Leben der Teenager verändert? Wie beeinflussen sie ihr Handeln und Denken? Wie schützen sie ihr Privatleben? Und wie hoch ist die Gefahr von Cybermobbing? Die Autorin und Social Media-Expertin Danah Boyd beantwortet all diese Fragen in ihrem Buch „Es ist kompliziert – Das Leben der Teenager in sozialen Netzwerken“. Ausführlich dokumentiert sie, wie und warum soziale Medien im Leben so vieler Teens von maßgeblicher Bedeutung sind und hinterfragt Ängste und Befürchtungen vieler Erwachsener, die die Jugend vor den Gefahren des Internets schützen wollen. Ein spannendes, verständlich geschriebenes Buch darüber, was hinter der jugendlichen Begeisterung für das Internet und Onlineplattformen steckt.