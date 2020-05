futurezone verlost Alien: Isolation und Goodies

Alien: Isolation spielt 15 Jahren nach den Ereignissen von Alien. Ellen Ripleys Tochter Amanda begibt sich darin auf die Suche nach ihrer auf mysteriöse Weise verschwundenen Mutter. Dabei gerät auch sie in große Gefahr. Alien: Isolation ist ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel, bei dem der Spieler stets auf der Flucht vor nur einem Alien ist, dessen K.I unberechenbar ist. Das Game orientiert sich so an der Spannung des Original-Films von 1979.