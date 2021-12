AEG Akku-Handstaubsauger QX9 gewinnen

Der AEG Akku-Handstaubsauger QX9 ist ein eleganter und leiser Helfer im Haushalt. Durch sein modernes Design wird der QX9 auch zum attraktiven Wohnaccessoire. Der kleine Akkusauger kann bequem aus dem Aluminiumrahmen des stylischen 2in1-Modells genommen werden, um jederzeit direkt loszulegen. Der attraktive Eyecatcher hat auch die über 70-köpfige Expertenjury des renommierten iF Design Awards überzeugt und wurde in der Kategorie Produkt ausgezeichnet.

Der AEG QX9 punktet auch bei zunehmender Staubbefüllung mit einer hohen Saugleistung sowohl auf Hart- als auch auf Teppichböden. Außerdem ist der Staubbehälter so konzipiert, dass er einen hohen Luftstrom ermöglicht und sich besonders einfach entleeren lässt. Der QX9 verfügt über drei Leistungsstufen, aus denen Nutzer je nach Bodenbelag die passende Einstellung wählen können. Da der Lithium-HD-Power-Akku bis zu 55 Minuten reinigt, können auch große Wohnflächen mit einer einzigen Akkuladung gereinigt werden.

Die Saugbürste ist um 180 Grad drehbar und ermöglicht eine extra hohe Wendigkeit. So werden auch Stuhl- und Tischbeine bequem umfahren. LED-Frontlichter leuchten dabei den Saugbereich aus, sodass kein Staubkorn unentdeckt bleibt. Mit seiner praktischen 2in1-Funktion ist der QX9 nicht nur für den Boden gedacht. Der integrierte Akkusauger ist aufgrund des neuartigen Designs besonders leicht aus dem Aluminiumrahmen entnehmbar. Für besonders empfindliche Flächen ist eine kleine Möbelbürste immer griffbereit und komfortabel im Handteil integriert.

Die in der Ladestation integrierten Magnete ermöglichen ein leichtes „Andocken“ zum Aufladen des Akku-Handstaubsaugers. Um den QX9 zu entnehmen, wird er etwas angekippt und ist so jederzeit und mühelos einsatzbereit. Mit der freistehenden Parkfunktion lässt sich das Gerät überall abstellen. Nach dem Saugen können Anwender über die BrushRollClean-Funktion per Pedaldruck die Bürstenrolle einfach von Haaren befreien. Diese werden von einer integrierten Klinge zerschnitten und direkt aufgesaugt.