Aerosoft: Tourist Bus Simulator gewinnen

Wichtige Features:



• Nachbildung der Insel Fuerteventura mit extremer Detailtiefe

- 20 liebevoll nachempfundene Städte und Strände

- Viele Passstraßen, Serpentinen, Sightseeing-Punkte und drei Häfen



• Große Fahrzeugauswahl

- MAN Lion’s Coach und Lion’s Coach C, originalgetreu wie sie auf den kanarischen Inseln genutzt werden

- Große Auswahl an Busdesigns passend für die jeweilige Aufgabe

- SUV und Servicefahrzeug



• Unterschiedlichste Angebote für virtuelle Kunden:

- Einzel- und Dauerfahrten: Transport der Fahrgäste über die gesamte Insel

- Hotel-Shuttle: Transfer der Touristen vom Flughafen zu Hotels und zurück

- Sightseeing-Angebot für Hotels mit interessanten, selbst-erstellten Touren für die Touristen



• Wirtschaftssystem:

- Umfangreiche Fuhrparkverwaltung inkl. Wartungsarbeiten

- Personalplanung und Anwerbung von Fahrern, Reiseleitern und Mechanikern

- Pflege und Wartung der Fahrzeuge inkl. Betanken, Reparatur, Service in eigener oder externer Werkstatt

- Verwaltung des Busbetriebs mit Ersatzteillager, Versicherungen, W-LAN, Verpflegung, etc.

- Unterstützung der Mitarbeiter bei der Suche von Wohnungen, Fitnesscentern, Stränden und Bars



• Frei beweglicher Busfahrer und ein- und aussteigende Fahrgäste



• Buswaschanlage



• Verschiedene Level gilt es durch Fahrleistungen und Erfahrung zu erreichen





Die nachstehende Bildergalerie gewährt nähere Einblicke in das Spiel: