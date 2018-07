Alles Banane: Nokia 8110 gewinnen

Wir haben nicht nur ein Herz für Katzen (aktuell suchen wir hier eure Lieblingsfotos), wir lieben auch Bananen: Gregor hat kürzlich das "Bananenhandy" Nokia 8110 für euch getestet. Ein Schwarzes dürfen wir an euch weitergeben. Dafür müsst ihr aber eine kleine Aufgabe erfüllen:



Schickt uns bis inklusive 9. August euer Bananenfoto (Betreff: "Alles Banane") an redaktion@futurezone.at. Egal ob Bananen im Obstkorb, Bananen beim Sonnenbad, Bananen am Grill - alles ist erlaubt, euer Foto soll nur möglichst originell sein, weil nur das originellste Foto von der Jury zum Sieger gewählt werden kann. Gleich vorweg: Wir wollen bitte keine Fotos von Bananen in diversen Körperöffnungen unterhalb des Bauchnabels sehen.

Zur musikalischen Untermalung bei der Ideenfindung: