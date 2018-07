Nokia 8110 im Test: Die Entschleunigungs-Banane

Es gibt Dinge, die brennen sich in das Gehirn ein. Dazu gehört das Original Nokia 8110 aus dem Jahr 1996. Neidisch blickte man auf das Highend-Handy mit der krummen Form und der coolen Tastenabdeckung, das das eigene Ericsson GA 628 oder Alcatel One Touch Easy noch schäbiger erscheinen ließ, als es ohnehin war. Leisten konnten oder wollten es sich damals nicht allzu viele: Mit rund 7000 Schilling (508 Euro, nicht inflationsbereinigt) war es zu dieser Zeit eines der teureren Handys am Markt.

Als das Nokia 8110 dann auch noch im Blockbuster-Film Matrix (1999) prominent zu sehen war, wurde aus dem Bananen-Handy das Matrix-Phone und ein popkulturelles Kultobjekt. Wer dem verpassten Kindheitstraum des krummen Mobiltelefons mit Actionfilm-Ambitionen noch immer nachweint, kann seine Tränen trocknen. Denn HMD Global bringt das Nokia 8110 zurück – für leistbare 89 Euro.