Ant-Man and the Wasp: Blu-rays und Goodies zu vergeben

Am 29. November 2018 erscheint „Ant-Man and the Wasp“ auf Blu-ray, Blu-ray 3D, 4K UHD Blu-ray und DVD: Ant-Man startet gemeinsam mit The Wasp eine spektakuläre Mission: Kurz nach den Ereignissen des Films "The First Avenger: Civil War" versucht Scott mit seinen Rollen als Superheld und Vater zurechtzukommen, zumal ihn Hank und Hope bitten, eine dringende neue Mission zu übernehmen, um Geheimnisse aus der Vergangenheit aufzudecken...



Zum Trailer geht's hier.