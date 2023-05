Mitmachen und Arlo Pro 5 Überwachungskamera gewinnen

Die Arlo Pro 5 ist für den Außenbereich gedacht und bringt eine Reihe von Verbesserungen zum Vorgängermodell mit sich. Laut Hersteller fasst die Kamera Nachtsicht mit über 60 Millarden Farben - 100 Mal mehr als das menschliche Auge erkennen kann. Die Kamera verfügt außer über über einen Weitwinkel von 160 Grad, so dass man einen möglichst großen Bereich erfassen kann. Gesichter lassen sich dank integriertem Scheinwerfer aus 7 m Entfernung erkennen.

Eine smarte Sirene schlägt wenn notwendig Alarm, und das nicht nur akustisch sondern auch via App. Diese verspricht ebenfalls Verbesserungen. Sie soll schneller als bisher reagieren, damit man so schnell wie möglich einen Kontrollblick aufs Display von Smartphone oder Tablet werfen kann, wenn eine Bewegung erkannt wurde. Die Stromversorgung der neuen Arlo Po 5 erfolgt über einen integrierten Akku. Die Akkulaufzeit soll im Vergleich zum Vorgänger um 30 Prozent länger ausfallen. Die Kamera ist in schwarz oder weiß erhältlich.