Austrian Standards: Tickets für IoT-Fachkongress gewinnen

Der diesjährige IoT-Fachkongress – Mit Standards in die Zukunft am 4. November 2020 findet aufgrund der aktuellen Ausnahmesituation dieses Jahr erstmals virtuell statt, denn das smarte Büro bestimmt ab sofort unseren Arbeitsalltag.



Nach der Keynote von Hilda Tellioğlu, Studiendekanin für Informatik an der TU Wien, und einem Vortrag von Jens Gayko stehen Live-Best Practices auf dem Programm, unter anderem zu Security by Design, Artificial Intelligence, Industrie 4.0, IoT und IIoT, Predictive Maintenance, Open Innovation, Tracking und vielen weiteren Themen.