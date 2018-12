BaByliss for Men - Bartschneider im Quiz gewinnen

Der Bart- und Haarschneider E985E von BaByliss for Men verfügt über extra breite 45-mm-Massivklingen aus Edelstahl. Diese sind einfach zu reinigen, da man sie abnehmen und direkt unter fließendem Wasser säubern kann. Eine LED-Kontrollleuchte gibt den Akkustand an. Und damit du nie mehr Probleme wegen einem leeren Akku hast, kann der Haarschneider mit oder ohne Kabel benutzt werden!



Das Einstellrad ermöglicht präzise Abstufungen von 0,6 mm, in 5 Schnittstufen zwischen 0,6 und 3 mm. Und mit den 8 Kammaufsätzen im Aufbewahrungskoffer kannst du außerdem zwischen bis zu 45 Schnitthöhen wählen. Dank abgeschrägtem Scherkopf und Einstellrad im Griff verringert das Gerät Spannungen im Handgelenk und gewährleisten eine bessere Handhabung.