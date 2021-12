Mitmachen und Borderlands 3 Ultimate Edition gewinnen

Borderlands 3 Ultimate Edition ist perfekt sowohl für passionierte Kammer-Jäger*innen als auch für Neulinge, die alles in einem Gesamtpaket haben möchten. Die Ultimate Edition beinhaltet das preisgekrönte Basisspiel plus alle 6 Inhalts-Add-ons und die komplette Sammlung Bonus-Kosmetik-Packs.

Die Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X wurden optimiert, um die Prozessor-Power der neuen Konsolen voll auszunutzen, und so Spiele mit 60 Frames pro Sekunde in 4K-Auflösung im Einzelspieler-Modus und im Online-Koop zu ermöglichen. Die Spieler*innen können auch lokalen Multiplayer am Splitscreen für 3 und 4 Spieler*innen genießen.