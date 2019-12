Braun CareStyle Compact im Quiz gewinnen

Dass es im Leben schönere Dinge gibt als bügeln, ist nichts Neues. Braun hat es sich zur Aufgabe gemacht, wertvolle Lebenszeit vor der Vergeudung am Bügelbrett zu schützen und die beliebte CareStyle Compact Serie um zwei weitere Bügelstationen erweitert, die unschlagbare 50 Prozent Zeit sparen. Möglich wird dieser Rekord mit einem cleveren Dampfsystem. Der so genannten DoubleSteam Technologie gelingt es nämlich, stolze 100 Prozent mehr Dampf durch die speziell beschichtete Bügelsohle zu pressen und so für das gleiche Bügelergebnis nur die Hälfte der Zeit zu beanspruchen.



Gleichzeitig sorgen 5 Bar Dampfdruck sowie der extra-starke Dampfstoß von 400 g/min für ein perfektes, extra tiefes Durchdringen des Wasserdampfs durch den Stoff, so dass das Bügeln nicht nur spielend leicht gelingt, sondern selbst der störrischste Stoff problemlos glatt und gleichmäßig wird.



Mit der CareStyle Compact Serie spart man nicht zur 50 % Zeit, sondern auch 50 % Platz. Die Serie passt bequem auf jedes Bügelbrett und verschwindet mühelos in jedem Schrank.