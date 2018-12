Bumblebee Transformers im Quiz gewinnen

Transformers Movie 6 - Bee Vision Maske

Mit dem Bee Vision Helm haben Fans endlich die Möglichkeit, per Augmented Reality Erlebnis in die Welt des heldenhaften Autobots und dessen Abenteuer einzutauchen. Wie funktioniert’s? Nach dem Download der Bee Vision App wird das eigene Smartphone ganz einfach in die AR-Brille in der entsprechenden Vorrichtung platziert, im Anschluss werden noch Maske und Manschette angelegt – und schon kann der Kampf gegen den fiesen Megatron realitätsgetreu losgehen! Das ganze natürlich in 3D und 10 mitreißenden Levels arrangiert.