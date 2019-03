Captain Marvel - Kinotickets und Goodies gewinnen

Captain Marvel erzählt, wie Carol Danvers in den 90er Jahren zu einem der wichtigsten Superhelden des Universums wird. Die Story spielt in einer Zeit, in der die Existenz der Erde durch den Krieg zweier Alienrassen gefährdet ist. Mit Carol steht erstmals eine Frau im Mittelpunkt eines Solo-Abenteuers aus dem Marvel-Universum. Hier gehts zum Trailer.