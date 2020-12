Carrera GO: Mario Kart-Edition gewinnen

Mitmachen

Wir vergeben ein Carrera GO!!! Nintendo Mario Kart Mach 8 Rennstrecken-Set unter allen, die uns bis 11. Dezember, 10 Uhr ein Mail an redaktion@futurezone.at, Betreff: "Carrera GO!!!" schicken und uns verraten, wie viele Roboter sie im Zimmer der Kinder zählen können.

Teilnahmebedingungen

Alle Gewinnspiele im Überblick findet ihr hier: futurezone.at/myfuzo/gewinnspiele