Carrera Profi RC Drift Racer zu gewinnen

Der Carrera Profi RC Drift Racer zeigt im Rennen allen, wer der Sieger ist. Damit er im heißen Rennen den entscheidenden Vorsprung auf seiner Seite hat, ist der Drift Racer nach einem kurzen Boxenstopp zum Reifenwechsel dank der Sparkling Driftreifen ein Ass bei rasanten Slides. So nimmt er jede Ecke spielend und wird der König der Drifter. Die besonders hochwertige technische Ausstattung mit Metallgetriebe, Öldruckstoßdämpfern, Spritzwasserschutz und den vier Luftreifen macht den Drift Racer robust und garantiert langen Spielspaß. Für bis zu 15 Minuten zeigt der schnittige Flitzer in spannenden Rennen sein ganzes Können. Dank des leistungsfähigen 6,4 V – 1300 mAh LiFePo4 Akkus kann er von Anfang bis zum Ende Vollgas geben, bevor er eine kurze Ladepause von ca. 80 Minuten an der Steckdose einlegen muss.